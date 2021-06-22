Без Турции у Североатлантического альянса нет никакого будущего, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Анкара все обязательства перед НАТО выполняет в точности, однако в трудные времена он оставил ее наедине со своими проблемами, приводит слова главы государства информационное агентство «РИА Новости».

Эрдоган заявил, что без Турции Североатлантический альянс утратит свою былую мощь. Кроме того, он окажется на грани распада и еще не известно, сумеет ли продлить свое существование вообще.

Также президент Турции снова поднял вопрос борьбы с курдскими боевиками, с которыми сейчас Анкара в одиночестве сражается в Ливии и Сирии. Он отметил, что НАТО продолжает делить террористов на «хороших» и «плохих», что не является допустимым.

Эрдогана не устраивает и тот факт, что НАТО не оказывает никакого влияния на целый ряд локальных конфликтов. Альянс не вмешивался в вооруженные столкновения в той же Ливии, не приструнил Палестину, которая длительное время обстреливала Израиль. Это выдает заангажированность блока, которая может разрушить его изнутри.