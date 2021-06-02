Эпидемиолог Алексей Яковлев заявил, что в будущем специалисты создадут более мощные вакцины от коронавируса.

По его словам, те вакцины, которые имеются в настоящее время, относятся к первому поколению. Эпидемиолог уверен в том, что позже будут создаваться более совершенные и эффективные вакцины, которые смогут лучше защитить от коронавирусной инфекции.

Как отметил эксперт, сейчас именно вакцинация является наиболее надёжным способом противостоять коронавирусу. Вакцина важна не только для пожилых людей, но и для более молодых. Он отметил, что сейчас всё больше людей 35-40 лет болеют коронавирусом в тяжёлой форме.

Говоря о будущем коронавируса, Яковлев предположил, что он станет сезонным заболеванием. Этой точки зрения придерживаются многие специалисты.

Учёные недавно установили, что вакцины имеют различную эффективность для женщин и для мужчин. Выяснилось, что вакцины оказались для женщин менее эффективны.