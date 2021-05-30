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Специалисты предположили, что для мужчин препараты от коронавирусной инфекции эффективнее, чем для женщин.

Так, учёные установили, что эффективность Pfizer для мужчин составляет 96,4%, а для женщин – 93,7%. У Moderna результаты схожи – 95,4% и 93,1% у мужчин и женщин соответственно. Препарат Johnson& Johnson на 68,8% ослабляет вероятность тяжёлого развития коронавируса у мужчин, и на 63,4% – у женщин.

Подобные выводы, как указали специалисты, несколько озадачивают, так как обычно ситуация развивается наоборот – женщины имеют более сильный иммунный ответ на вакцины. Было сделано предположение, что в этом случае оказывает влияние уровень эстрогена.

Впрочем, как было отмечено, у женщин после 40 лет из-за менопаузы ослабленный иммунитет, и поэтому они могли заражаться после вакцинации чаще. Кроме того, дело может быть и в том, что женщины в принципе чаще ставят вакцину по сравнению с мужчинами.

Ранее специалисты выяснили, из-за чего вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson провоцируют появление тромбоза. Исследование провели немецкие учёные.

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