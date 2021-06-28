Россия не нарушала никаких международных норм в инциденте с британским эсминцем HMS Defender, сообщает Yahoo News Japan. Японские журналисты отмечают, что все обвинения против РФ абсолютно бессмысленны, так как с ее точки зрения она защищала собственные территориальные воды. И была абсолютно права.

Москва, в отличие от Запада, считает Крым собственной территорией. И она имеет для этого основания. Чтобы там не утверждали Украина и ее западные союзники, именно Россия контролирует полуостров. И прилегающую к нему акваторию Черного моря.

С этой точки зрения Москва абсолютно правильно поступила с эсминцем, нарушившим границы ее территориальных вод. Она предупредила экипаж о необходимости сменить курс, заявила, что будет стрелять, и открыла предупредительный огонь. Мало того, Россия имела полное право арестовать корабль, как она сделала это с украинскими катерами. Которые почти год простояли на базе Черноморского флота.