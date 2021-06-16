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Авторы американского издания Forbes заявили, что авиация США может случайно привести к ядерной войне с Китаем или другой сверхдержавой.

Как отмечается, в прошлом году ВВС США участвовали в учениях, в рамках которых была проверена готовность к возможному вооружённому конфликту между КНР и Тайванем. В учениях было задействовано множество беспилотников, а также пилотируемых аппаратов, в том числе и бомбардировщик В-21. Его разработка, как уточняется, ещё не завершена.

Американские специалисты считают, что если Пентагон решит перенести эту симуляцию в реальность, то это приведёт к глобальному ядерному конфликту. Указывается, что В-21 был задействован для проникновения в воздушное пространство Китая, а другие истребители проводили атаку противника.

По результатам учений, США остановили вторжение Китая в Тайвань, не использовав ядерное оружие. Однако авторы Forbes считают, что в реальности ситуация могла быть иной, и Китай мог бы задействовать своё ядерное оружие.

Ранее специалисты Forbes заявили, что американские ВВС не готовы к воздушному сражению с КНР или РФ. Поэтому, если произойдёт реальный конфликт, они столкнутся с трудностями.

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