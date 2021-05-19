В информагентстве Forbes сообщили, что американские ВВС не готовы к воздушному сражению с КНР или РФ, поэтому их будут ждать большие проблемы в случае реального конфликта.

Согласно словам авторов материала, последние годы американские летчики лишь «неспешно наносили удары по повстанцам, взлетая с близкорасположенных баз», что заметно ослабило ВВС США, поэтому они окажутся не готовыми, если начнется масштабная война с противником, который будет «равен им по силе».

В случае, если войска России или Китая придут в движение и со всех сторон начнут летать ракеты, то американские летчики уже не смогут рассчитывать на использование уютных и больших баз. Кроме того, они привыкли сражаться в ближневосточном регионе, ведя битвы с малой интенсивностью.