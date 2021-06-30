Истребитель F-22 Raptor является сегодня лучшим в мире самолетом такого типа, однако вновь запустить его производство Соединенные Штаты не в состоянии. Все производственные линии еще 10 лет назад были закрыты и перестроены под изготовление F-35, рассказал ветеран американской морской пехоты Алекс Холлингс.

Он подсчитал, что восстановление линии по производству F-22 обойдется значительно дороже, чем разработка новейшего истребителя. Так, в случае возвращения к этим самолетам придется выложить примерно 220 миллионов долларов за единицу. Новые F-35 обходятся почти втрое дешевле – 80 миллионов.

Именно поэтому хотя F-22 и остается лучшим истребителем в мире, но возрождать его производство непрактично. Лучше уж вложить дополнительные средства в проект Next Generation Air Dominance, предполагающий создание новейшего боевого самолета.