Доктор биологических наук Александр Семенов рассказал о том, как важно вовремя поставить вторую прививку от коронавируса.

Как отмечается, вакцинация от COVID-19 проводится в два этапа и вторую прививку необходимо ставить спустя две-три недели после первой. Этот интервал был выбран не случайно, так как именно спустя такое время иммунитет приводится в состояние боевой готовности. После второй прививки иммунитет будет способен запомнить «врага» и начать вырабатывать против него антитела.

В итоге, если человек поставит вторую прививку лишь через полтора месяца, это будет попросту бессмысленно. Таким образом, вакцинацию придётся проводить заново и может потребоваться даже третья или четвёртая прививка. Это касается всех существующих вакцин от коронавируса.

Недавно эксперты рассказали, при каком уровне антител нужно ставить вакцину или проходить ревакцинацию. Также было отмечено, что у разных людей уровень антител сохраняется по-разному.