7 сентября 2010 года два корабля Береговой охраны Японии столкнулись у группы необитаемых островов Сенкаку с рыболовецким траулером из Китая. Они задержали судно и состоящую из 15 человек команду. С этого момента начался территориальный конфликт, который длится уже 11-ый год.

Китай считает острова собственной территорией, называя их Дяоюйдао, и регулярно проверяет бдительность японцев, отправляя в район то свои корабли Береговой охраны, то истребители, которые перехватывают ВМС Страны восходящего солнца. При этом отношения между странами медленно, но уверенно ухудшаются. Эксперты прогнозируют, что рано или поздно все это может закончиться войной, в которую вклинятся Соединенные Штаты, являющиеся верным союзником Японии.

Впрочем, у Токио и без Вашингтона есть чем ответить Поднебесной империи. Американский эксперт Кайл Мизоками в издании The National Interest назвал 5 основных видов оружия, к которым Пекину следует относиться предельно осторожно.

F-15J: японская версия американского истребителя

Двухмоторный боевой самолет F-15J – детище известной компании Mitsubishi Heavy Industries, несколько отличающееся от американского оригинала. В распоряжении Токио имеется более двух сотен таких самолетов. Причем каждый год японские конструкторы проводят их модернизацию, чтобы обеспечивать возможность на равных конкурировать с новейшими китайскими истребителями.

На F-15J устанавливают эффективные системы инфракрасного обнаружения самолетов потенциального противника, а также разработанные все той же компанией Mitsubishi комплексы радиоактивной борьбы. Но и без них истребители представляют грозную силу. Они оснащаются ракетами AAM-4B с радиолокационной головкой самонаведения и активной антенной решеткой.

Также для ударов по противнику могут применяться ракеты AAM-5. Они также имеют ГСН, но работающую в инфракрасном режиме.

Несмотря на то, что истребителям уже три десятка лет, они до сих пор могут на равных сражаться даже с истребителями пятого поколения, имеющимися в распоряжении НОАК. Статистика показывает, что F-15 (американские и японские версии) успели за карьеру уничтожить 104 самолета противников и ни разу не попали под их удары.

Эсминцы-вертолетоносцы класса «Идзумо»

Япония позиционирует эти боевые корабли как многоцелевые, так как они способы высаживать десант и перевозить на палубе до 44 ударных противолодочных вертолетов. Помимо этого, постоянно идут разговоры об использовании на этих эсминцах американских истребителей F-35 с возможностью вертикального взлета и посадки.

Мизоками пишет, что вряд ли Токио рискнет отправить в открытое море пару десятков дорогостоящих самолетов просто так, однако если между Японией и Китаем начнется боевой конфликт, то такой вариант вполне возможен. Для него потребуется модернизировать вертолетоносцы, чтобы максимально защитить экипаж от резко повышающейся при взлете и приземлении истребителей температуры.

В случае войны «Идзумо» смогут эффективно бороться с подводными лодками НОАК, а также запускать десант и ударные вертолеты на китайскую территорию. Также эсминцы с транспортными винтокрылыми машинами смогут перебрасывать войска на отдаленные острова для их надежной защиты от китайских подразделений.

ДЭПЛ «Сорю» для ударов по противнику крылатыми ракетами

Есть в распоряжении Японии и дизель-электрические субмарины класса «Сорю», которые несут на своем борту американские ракеты Sub-Harpoon и торпеды Type 89. Последние относятся к самым смертоносным боеприпасам, так как способны развивать огромные скорости и лететь точно в цель благодаря головкам самонаведения.

Кроме того, каждая из восьми подлодок Soryu может нести крылатые ракеты, которые пока являются оружием сдерживания Китая, но в случае конфликта могут использоваться для нанесения ударов на опережение.

Одно из ключевых преимуществ наличия у Японии столь грозных подводных лодок заключается в неспособности Китая вести противолодочные боевые действия. Он не имеет ни соответствующих видов вооружения, ни навыков для этого. Поэтому справиться с ДЭПЛ, экипажи которых отлично обучены и имеют десятилетия практики, НОАК будет очень сложно.

Эсминцы Atago: еще одна разновидность многофункциональных боевых кораблей

В отличие от вертолетоносцев «Идзумо», эти эсминцы не способны нести вертолеты или самолеты. Но это и не нужно, так как они имеют совсем другое предназначение. Наличие на Atago американских систем противовоздушной и противоракетной обороны Aegis позволяет им обнаруживать и уничтожать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты и беспилотники противника.

Для этой цели применяются ракеты SM-2 Block IIIB американского же производства, благодаря которым одного эсминца вполне достаточно, чтобы перекрыть более 500 квадратных миль воздушного пространства.

Кроме того, корабли вооружены противолодочными торпедами Type 73, противокорабельными ракетами SSM-1B, которые аналогичны уже упомянутым Harpoon, тремя артиллерийскими оружиями для ближнего и дальнего боя.

При необходимости эсминец все же может задействовать вертолет SH-60 Seahawk для атаки на подводные лодки потенциального противника.

Вооружение США

Со времен Второй мировой войны сотрудничество между США и Японией является примером для подражания. Поэтому если боевые действия между Токио и Пекином зайдут слишком далеко, Вашингтон скорее всего предоставит союзнику и бомбардировщики B-2, и атомные подводные лодки, и другие виды оружия.

Кроме того, США может задействовать собственные войска, но тогда война между Японией и Китаем автоматически перерастет в Третью мировую. А это уже совсем другая история.