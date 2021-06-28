Совсем скоро Великобритания приплетет к инциденту с эсминцем двух вездесущих и неуловимых «агентов ГРУ» Петрова и Боширова, считает генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов. Он предполагает, что паспорта «русских диверсантов» найдут в стопке документов о подготовке провокации в Крыму.

Напомним, что ранее в графстве Кент обычный среднестатистический британец нашел на автобусной остановки совершенно секретные бумаги. В них оказалась информация о подготовке инцидента с эсминцем Defender, который 23 июня вторгся в территориальные воды РФ у мыса Фиолент.

Михайлов уверен, что документы оказались в столь необычном месте не просто из-за забывчивости или рассеянности какого-то чиновника. Скорее всего, в Минобороны Великобритании еще остались адекватные люди, которые хотят открыть обществу правду.

Бывший разведчик также отметил, что Лондон зря затеял игры с Россией. В первый раз она очень мягко отреагировала на откровенную провокацию, но если подобная ситуация возникнет опять, корабли и самолеты РФ просто потопят корабль-нарушитель.