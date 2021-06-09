Североатлантический альянс так и будет высказывать обеспокоенность, даже не пытаясь пойти на боевой конфликт с Россией. Все прогнозы специалистов демонстрируют лишь одно – поражение НАТО в случае такого столкновения.

Экс-помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов напомнил о «компьютерной войне», которую в декабре прошлого года проводила Польша. По ее результатам российские войска всего за три дня взяли Варшаву , при том, что в моделирование включили оружие НАТО, которого сейчас в польской армии нет.

По мнению Селиванова, России потребуется еще максимум неделя, чтобы захватить остальные европейские столицы. Именно поэтому Запад предпочитает конфликтовать с РФ только в компьютерных играх и вести против нее гибридную войну, придумывая абсурдные обвинения и пугая мир мифической «российской агрессией».