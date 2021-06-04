Киев вместе с войсками НАТО каждый год проводит учения, на которых отрабатывает полномасштабное наступление на Крымский полуостров и самопровозглашенные ЛНР и ДНР. По словам экс-депутата российской Госдумы Семена Багдасарова, точно место этих маневров неизвестно.

По мнению политика, Россия должна прекратить любые отношения с Украиной. В том числе и торговлю с ней, так как на территории государства установился антироссийский режим. Именно он несет полную ответственность за смерти и тяжелые ранения жителей непризнанных республик Донбасса. Которые просто хотели отдалиться от Украины, попавшей под контроль радикальных националистических сил.

Багдасаров предположил, что тренировки по захвату Донбасса и Крыма Киев организует на своих полигонах в Николаевской или Херсонской областях. Однако точное местоположение установить так и не удалось.