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Киев вместе с войсками НАТО каждый год проводит учения, на которых отрабатывает полномасштабное наступление на Крымский полуостров и самопровозглашенные ЛНР и ДНР. По словам экс-депутата российской Госдумы Семена Багдасарова, точно место этих маневров неизвестно.

По мнению политика, Россия должна прекратить любые отношения с Украиной. В том числе и торговлю с ней, так как на территории государства установился антироссийский режим. Именно он несет полную ответственность за смерти и тяжелые ранения жителей непризнанных республик Донбасса. Которые просто хотели отдалиться от Украины, попавшей под контроль радикальных националистических сил.

Багдасаров предположил, что тренировки по захвату Донбасса и Крыма Киев организует на своих полигонах в Николаевской или Херсонской областях. Однако точное местоположение установить так и не удалось.

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