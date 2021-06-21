Соединенные Штаты на всю мощь запустили станки для печати долларов и подложили под всю мировую экономику «бомбу замедленного действия». Специалисты немецкого Deutsche Bank заявили, что ее «взрывом» может накрыть не только США, но и целый ряд других государств.

На сегодняшний день инфляция в Соединенных Штатах уже достигла 5 процентов. Это привело к подорожанию абсолютно всего – продуктов питания, бытовых товаров, автомобилей, недвижимости и многого другого. Кроме того, беспрерывная работа станков, призванная наполнить деньгами экономику страны, спровоцировала рост ее государственного долга на 25 процентов.

Эксперты отмечают, что доллар стремительно слабеет, что уже в 2023 году может привести к масштабному экономическому кризису. От которого по большей части пострадают развивающиеся государства. К примеру, в Бразилии и Южной Африки объем внешнего долга даже сейчас подбирается к значениям, критическим для экономик этих стран. Когда грянет кризис, все станет гораздо хуже.

По словам специалистов, в самом выгодном положении сейчас оказывается Россия. Которая практически не зависит от внешних финансовых вливаний. 80 процентов ее инвесторов – это резиденты РФ. Остальные же являются российскими представительствами западных финансовых учреждений, что сводит к минимуму риски инфляции и обеспечивает защиту от новых санкций.