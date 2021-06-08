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Украину сложно назвать суверенным государством, так как она находится в зависимости от Брюсселя, Вашингтона и целого ряда европейских столиц. При этом в НАТО ее принимать никто не собирается, уверен российский парламентарий Дмитрий Новиков.

Депутат Госдумы пояснил, что Украина не соответствует критериям, которые позволяют получить членство в Североатлантическом альянсе. НАТО не собирается делать для нее никаких исключений.

При этом страны блока используют Киев в своих интересах, заставляют его пускаться в авантюры, которые Вашингтон и Брюссель считают зазорными для себя. Украину превратили в своеобразного “мальчика на побегушках”, который готов выполнить любое поручение хозяина.

Чтобы вступить в НАТО, Киеву необходимо перевести на его стандарты армию, а также урегулировать конфликт на Донбассе. Все дело в том, что правила Альянса не позволяют принимать государства, в которых не улажены все территориальные претензии.

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