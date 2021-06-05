Если Ирак решится закупить российские комплексы С-400 и истребители Су-57, он автоматически пересечет установленные Соединенными Штатами «красные линии». Что приведет к новым санкциям от Вашингтона.

Эксперт издания Defense News Агнес Хелоу напоминает заявление бывшего советника МВД США Нормана Рифлекса об отсутствии у Ирана каких-либо контрактов с РФ. Однако за последний год ситуация вполне могла измениться.

Автор публикации, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», также отмечает, что Иран намерен вести сотрудничество не только с РФ, но еще и с ОАЭ и Саудовской Аравией. Поэтому конкуренция за право продавать оружие Тегерану будет довольно жесткой.

При этом любые разговоры об С-400 вызывают у США неприятие, что хорошо видно на примере Турции. После того как она обзавелась российскими «Триумфами», Вашингтон фактически выкинул ее из программы F-35 и ввел санкционные ограничения.

С другой стороны, заявляет эксперт, Иран не является членом НАТО и российское вооружение необходимо ему для защиты от вторжения с воздуха. Вполне вероятно, что США учтут этот факт и не будут наказывать Тегеран за сотрудничество с Россией.