читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если Ирак решится закупить российские комплексы С-400 и истребители Су-57, он автоматически пересечет установленные Соединенными Штатами «красные линии». Что приведет к новым санкциям от Вашингтона.

Эксперт издания Defense News Агнес Хелоу напоминает заявление бывшего советника МВД США Нормана Рифлекса об отсутствии у Ирана каких-либо контрактов с РФ. Однако за последний год ситуация вполне могла измениться.

Автор публикации, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», также отмечает, что Иран намерен вести сотрудничество не только с РФ, но еще и с ОАЭ и Саудовской Аравией. Поэтому конкуренция за право продавать оружие Тегерану будет довольно жесткой.

При этом любые разговоры об С-400 вызывают у США неприятие, что хорошо видно на примере Турции. После того как она обзавелась российскими «Триумфами», Вашингтон фактически выкинул ее из программы F-35 и ввел санкционные ограничения.

С другой стороны, заявляет эксперт, Иран не является членом НАТО и российское вооружение необходимо ему для защиты от вторжения с воздуха. Вполне вероятно, что США учтут этот факт и не будут наказывать Тегеран за сотрудничество с Россией.

Вам может понравиться

Сивков: Россия и США будут воевать с использованием ядерного оружия на территориях третьих стран

Государства Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, которые сейчас с радостью размещают на своих территориях американские военные базы, должны быть готовы заплатить за это. Ведь США фактически подставляет их под ядерный

Арестович: Путин находится в козырной позиции, но Украину ему Байден не сдаст

После того как США и Россия наметили дату встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, Москва получила выигрышную карту, уверен советник украинской ОП Алексей Арестович. По его словам, РФ вытребовала

Пентагон отказался комментировать информацию о передаче российской базы в Судане ВМС США

Минобороны Соединенных Штатов пока не комментирует информацию о передаче недостроенной российской базы в Порт-Судане в ведение американских ВМС. Представитель ведомства Джон Кирби заявил, что в настоящий момент точно ничего не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июня – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 5 июня – небольшая облачность, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 5 июня – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 5 июня – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 5 июня – пасмурно, до 20 °C |