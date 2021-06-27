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Поведение британских властей после инцидента с эсминцем Defender в Черном море было непрофессиональным, заявил австралийский журналист Джон Хелмер. Он пояснил, что политики заняли трусливую позицию – отключили телефоны в своих офисах, а затем начали нести полную околесицу о том, что по кораблю никто не стрелял.

Также они заявили, что эсминец шел через «украинские территориальные воды», что он совершал мирный проход и никого не трогал, что россияне не предупреждали его о недопустимости нарушения границ.

В своей статье в издании Dances with Bears журналист сравнил инцидент с эсминцем с ситуацией, которая относительно недавно возникла в районе строительства «Северного потока-2». Тогда рыболовные суда учинили провокацию, но быстро нашли, что ответить международному сообществу. В отличие от британцев, которые до сих пор не могут определиться, стрелял кто-то по эсминцу или нет.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», уверен, что провокация стала фиаско для Великобритании. РФ же в очередной раз доказала, что в случае необходимости защиты своих рубежей действует быстро и решительно.

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