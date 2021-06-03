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Британское военное ведомство рассказало о множестве проблем с новыми боевыми машинами пехоты Ajax, которые были приобретены для нужд армии почти за 4 миллиарда евро. Отдельные выдержки из этого отчета опубликовало издание Daily Telegraph.

По данным, имеющимся в распоряжении журналистов, БМП на скорости более 30 километров в час создает серьезные риски для экипажа. Так, у многих военнослужащих обнаруживались отеки суставов. Кроме того, некоторые бойцы жаловались на сильный шум в ушах после поездок на боевой машине.

По мнению экспертов, данный эффект связан с вибрациями, которые в свою очередь провоцирует неудачная конструкция БМП.

Это не единственная проблема, вызванная этими самыми вибрациями. Они негативно влияют и на качестве стрельбы, не давая точно навести орудие на цель.

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