Власти Великобритании продолжают упорно утверждать, что эсминец Defender «мирно» шел по «украинским территориальным водам» и не имел намерения никого провоцировать. Однако свидетельства журналистов, находившихся на борту корабля, говорят об обратном.

Так, корреспондент британской Daily Mail Марк Никол заявляет, что действия экипажа эсминца продемонстрировали, что настроен он был совсем не мирно.

Во-первых, на корабле активировали оборудование ПВО и оружейные системы. Что является грубым нарушением Конвенции ООН, которую британские власти приводят в качестве оправдания. Во-вторых, после неоднократных предупреждений по радио об открытии предупредительного огня команда начала готовить к бою ракеты Sea Viper.

Вполне вероятно, что боевой настрой британцев сбил бомбардировщик Су-24М, который дополнительно к обстрелу со стороны сторожевика выполнил еще и предупредительное бомбометание. Сразу после него эсминец покинул территориальные воды России и ушел в Батуми.