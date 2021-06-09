Президент США Джо Байден должен был посоветоваться с ЕС, прежде чем сообщать о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Автор издания Daily Express Кэллум Хор считает, что из-за подобных действий Европа может «оторваться» от Соединенных Штатов и идти дальше своим путем.

По словам эксперта, это не первое решение Байдена, которое раздражает Евросоюз. Американский президент до сих пор не назначил посла США в ЕС. Кроме того, он начал выводить войска из Афганистана, даже не уведомив Европу об этом.

Но все же анонс саммита, на котором Байден намерен встретиться с Путиным, оказался наиболее раздражающим фактором. Политики ЕС хоть и изображают радость по поводу этой встречи, но все же очень хорошо видно, что они готовы предъявить лидеру Соединенных Штатов множество серьезных претензий.