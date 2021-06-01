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Британский профессор Джулиан Линдли-Френч пофантазировал на тему «российского вторжения в Европу», а также заявил, что президент РФ Владимир Путин уже наметил ключевые цели для ракетного удара.

По мнению эксперта, российский лидер сделал это в апреле, когда перебрасывал войска на границу с Украиной. Именно она стала своеобразным индикатором для изучения реакции Запада. Так, Путин обращал внимание на возможности Киева, на его ответные действия, а также на то, что делали те или иные европейские государства.

Проверка показала, что боеготовность Украины существенно выросла с 2014 года. Причем важную роль в этом сыграли американские инструкторы и совместные учения с войсками Североатлантического альянса. Кроме того, президент РФ увидел, что Европа практически сразу активизируется, почувствовав даже малейшую угрозу.

Профессор считает, что несмотря на это РФ наметила слабые места, по которым в случае решения начать “вторжение” будут нанесены первые удары. Все дело в том, что давление на нее сейчас достигло того предела, который вынудит Москву либо потерять, либо использовать военный потенциал, который накапливался в течение нескольких десятилетий.

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