Издание Daily Express рассказало об апрельских учениях Североатлантического альянса на территории Литвы, где немецкие военнослужащие оказались в эпицентре громкого скандала. Информация о котором, впрочем, докатилась до Британии только сейчас.

Солдаты Бундесвера на учениях подмочили репутацию НАТО. Они организовали в Литве шумную вечеринку, где буквально рекой лились алкогольные напитки. Хорошенько злоупотребив, солдаты начали скандировать антисемитские лозунги, приставали к девушкам, кидались в драку, чем причинили дискомфорт местным жителям. Четверо участников скандала по итогам вечеринки были выдворены обратно в Германию.

В тот же день глава военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поручила соответствующим службам провести расследование, которое обязалась держать под личным контролем.

Напомним, что в последние месяцы произошло еще два скандала, связанных с учениями НАТО. Сперва американские военные что-то напутали и захватили завод в Болгарии, а после этого британских солдат в нетрезвом состоянии высадили из поезда на границе с Эстонией.