Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Daily Express рассказало об апрельских учениях Североатлантического альянса на территории Литвы, где немецкие военнослужащие оказались в эпицентре громкого скандала. Информация о котором, впрочем, докатилась до Британии только сейчас.

Солдаты Бундесвера на учениях подмочили репутацию НАТО. Они организовали в Литве шумную вечеринку, где буквально рекой лились алкогольные напитки. Хорошенько злоупотребив, солдаты начали скандировать антисемитские лозунги, приставали к девушкам, кидались в драку, чем причинили дискомфорт местным жителям. Четверо участников скандала по итогам вечеринки были выдворены обратно в Германию.

В тот же день глава военного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поручила соответствующим службам провести расследование, которое обязалась держать под личным контролем.

Напомним, что в последние месяцы произошло еще два скандала, связанных с учениями НАТО. Сперва американские военные что-то напутали и захватили завод в Болгарии, а после этого британских солдат в нетрезвом состоянии высадили из поезда на границе с Эстонией.

Вам может понравиться

Sina: Украинский ЗРК СД-300 сможет сбивать самолеты и баллистические ракеты на расстоянии 100 километров

Украина разрабатывает зенитно-ракетный комплекс SD-300, который способен поражать всевозможные воздушные цели на расстоянии до 100 километров. Макет этого ЗРК она представила на выставке «Вооружения и безопасность-2021», которая проходит сейчас в

Вице-адмирал ВМС США: Вакцинация от коронавируса вскоре станет такой же обязательной, как прививка от гриппа

После одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже имеющихся в распоряжении Соединенных Штатов вакцин иммунизация от коронавирусной инфекции может превратиться в обязательную процедуру в

Отвлекающий маневр: Коротченко объяснил, зачем Зеленский постоянно твердит о вступлении Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский на каждом углу кричит, что Украина готова к вступлению в НАТО. При этом он сам прекрасно видит, что на самом деле никакой готовности нет. Устаревшее вооружение,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 июня – ясно, до 27 °C | город Мытищи: погода, 19 июня – ясно, до 26 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 июня – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 июня – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 19 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 19 июня – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 19 июня – ясно, до 28 °C |