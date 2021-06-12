Совместной пресс-конференции американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина после встречи в Женеве не будет. Такое предположение сделала журналист американского телеканала CNN Кейтлен Коллинз.

Она пояснила, что в администрации Байдена нет никакой информации о возможном проведении совместной пресс-конференции. Также она не подтверждена и Москвой. Однако еще сохраняется возможность проведения этого мероприятия, так как планы президентов в настоящий момент продолжают согласовывать. В любом случае главы государств поведают результаты переговоров представителям своих средств массовой информации.

Напомним, что саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня. По информации, представленной Кремлем, на встрече будут обсуждаться проблемы стратегической стабильности, а также вопросы дальнейших перспектив в сотрудничестве США и России, локальные конфликты в отдельных регионах планеты и борьба с пандемией коронавируса.