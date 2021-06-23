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Американские палубные истребители F-35B, поднявшиеся в воздух с британского авианосца Queen Elizabeth, приняли активное участие в операции против боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – террористическая организация, запрещенная в России). Точная локация боевых действий не называется.

Издание CNN сообщает, что истребители США поднялись в небо с палубы авианосца, принадлежащего другому государству, первый раз со времен Второй Мировой войны. Прошлый подобный вылет состоялся в далеком 1943 году в Тихом океане. Тогда боевые самолетs взлетали также с британского корабля Victorious.

В операции против террористов Исламского Государства принимали участие не только американские самолеты, но и истребители Королевских ВВС Великобритании. Всего на палубе авианосца Queen Elizabeth базируется 18 воздушных машин пятого поколения, принадлежащих обеим странам.

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