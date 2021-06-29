В отличие от России Запад считает инцидент с эсминцем Defender в Крыму очередным «актом агрессии» Москвы. Кроме того, ситуация в Черном море является показателем того, что президент РФ Владимир Путин «занервничал», пишет американский журналист Дэвид Эндельман.

Он напоминает, что за пару недель до встречи с Джо Байденом, российский лидер заявил, что РФ больше не допустит пересечения красных линий. При этом она сама будет рисовать эти самые линии и устанавливать правила.

Вполне вероятно, заявляет эксперт, Путин в эпизоде с британским эсминцем как раз и демонстрирует, что именно он намерен чертить красные линии. Практически то же самое показывает в Азиатско-Тихоокеанском регионе и китайский лидер Си Цзиньпин.

Соединенным Штатам, заявляет эксперт, сейчас необходимо «хорошее поведение Путина». Западу нужна позиция России сразу по несколькими вопросам – по ядерной сделке с Ираном и Турции, по Сирии и Украине. США, которые больше всего ждут этой позиции, пользуются поддержкой Европы, что обеспечивает им неоспоримое преимущество. Однако Россия все же серьезно беспокоит Америку.

Одна из проблем, из-за которой может нервничать российский лидер – это Украина, буквально требующая у Запада принять ее в НАТО. Сейчас она участвует в маневрах Sea Breeze в Черном море, демонстрируя свое стремление все же попасть в Североатлантический альянс. Однако для России это будет настоящим шоком.

Автор отмечает, что и Китай, и Россия пытаются установить собственный миропорядок, диктовать условия и рисовать красные линии. Запад может справиться с их притязаниями только в том случае, если будет демонстрировать единство и способность отвечать на любые провокации.