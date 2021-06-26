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Великобритания хотела показать, что в Черном море доминирует исключительно Североатлантический альянс, однако Россия не дала ей этого сделать. Кроме того, план провалился из-за противоречивых заявлений британских журналистов и политиков, которые никак не могут определиться, зачем эсминец отправился в Грузию через Крым.

Чешский журналист Иржи Юст называет и другую цель, которую преследовала провокация британского эсминца. Он должен был привлечь внимание к проблеме Крыма и снова задекларировать, что полуостров является украинской территорией. В последнее время мир начал об этом забывать, так как Украина бесконечно бьется в истериках из-за “российской агрессии”. Но и эта цель тоже достигнута на была.

Вместо того, чтобы обратить внимание на Крым, Лондон перетянул его на себя. Так как представители власти заявляют, что по эсминцу никто не стрелял, британские журналисты с борта корабля утверждают обратное. Такая несогласованность действий только дискредитировала Британию в глазах мировой общественности и не позволила достичь ни одной из двух целей.

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