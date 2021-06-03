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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российская компания может заместить на рынке Китая уголь из Австралии.

Об этом намерении Чемезов сообщил 2 июня. Согласно его словам, речь идёт о группе компаний «Эльгауголь», контролирует которую «А-Проперти» Альберта Авдоляна. По словам Чемезова, всего лишь за несколько лет можно заменить около 60-70% долей поставок угля из Австралии в Китай.

При этом, как он заметил, многое в этом направлении зависит от пропускной способности РЖД. Так, доставлять уголь планируется через Хабаровский край. Имеющихся сейчас мощностей вполне хватает, но в будущем их планируется увеличить.

Австралия долго время была крупнейшим поставщиком угля в Китай. Но из-за ухудшения отношений Китай запретил поставки. Этим решили воспользоваться в России. Также отмечается, что «Ростех» владеет 5% компании «Эльгауголь».

Сергей Чемезов недавно высказался насчёт санкции, которые США вводит в отношении России. Как он считает, ужесточение санкций можно будет сравнить только с войной.

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