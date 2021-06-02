Соединенные Штаты действующими сегодня санкциями сделали все возможное, чтобы серьезно усложнить жизнь России. Ужесточение ограничительных мер, которое вновь обещает Вашингтон, будет сравнимо только с войной, считает Сергей Чемезов, возглавляющий государственную корпорацию «Ростех».

По его словам, России лучше заранее подготовиться к новым жестким санкциям. В то же время Чемезов отмечает, что ни Соединенные Штаты, ни тем более Европа, к ним уже не готовы. Особенно это касается ЕС, который теряет от ограничений больше, чем Россия.

Также глава «Ростеха» заявил, что Москва практически полностью независима от Вашингтона. Объем торговли между РФ и США из-за санкций сведен практически к нулю, поэтому в данном смысле как-то уязвить Россию у Америки уже не получится.

Ранее Чемезов заявлял, что США своими санкциями делают все возможное, чтобы избежать конкуренции с Россией. Так, они перекрыли возможность ввоза в РФ композитных материалов для изготовления крыла самолета МС-21. По мнению Чемезова, это попытка остановить развитие российского самолетостроения и гражданской авиации.