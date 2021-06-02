Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты действующими сегодня санкциями сделали все возможное, чтобы серьезно усложнить жизнь России. Ужесточение ограничительных мер, которое вновь обещает Вашингтон, будет сравнимо только с войной, считает Сергей Чемезов, возглавляющий государственную корпорацию «Ростех».

По его словам, России лучше заранее подготовиться к новым жестким санкциям. В то же время Чемезов отмечает, что ни Соединенные Штаты, ни тем более Европа, к ним уже не готовы. Особенно это касается ЕС, который теряет от ограничений больше, чем Россия.

Также глава «Ростеха» заявил, что Москва практически полностью независима от Вашингтона. Объем торговли между РФ и США из-за санкций сведен практически к нулю, поэтому в данном смысле как-то уязвить Россию у Америки уже не получится.

Ранее Чемезов заявлял, что США своими санкциями делают все возможное, чтобы избежать конкуренции с Россией. Так, они перекрыли возможность ввоза в РФ композитных материалов для изготовления крыла самолета МС-21. По мнению Чемезова, это попытка остановить развитие российского самолетостроения и гражданской авиации.

Вам может понравиться

Эксперты рассказали о массовом увольнении россиян 1 июня

В издании «Московский комсомолец», сославшись на экспертов сервиса по трудоустройству, сообщили, что 1 июня многие россияне собираются уволиться с работы. Специалисты провели опрос, в рамках которого выяснили, что 9 процентов

Политолог Сидоров: Европа выигрывает у США соревнование по антироссийской риторике

Европа стремительно обошла Соединенные Штаты в состязании по антироссийской риторике, уверен политический обозреватель Андрей Сидоров. Он пояснил, что перед встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина Соединенные

Sohu: Боевые действия между РФ и США не продлятся дольше 7 дней

Соединенные Штаты и Россия обладают примерно одинаковым боевым потенциалом, пишут авторы китайского издания Sohu. Они отмечают, что США выигрывает у РФ по количеству авианосцев, но Москва при этом имеет атомные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |