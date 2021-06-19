Экс-посол США Джон Хербст назвал ошибку главы Украины Владимира Зеленского. Своё интервью он дал в преддверии последнего саммита НАТО.

Согласно заявлению Хербста, весьма грубой ошибкой Зеленского является его недавнее довольно активное требование принять Украину в НАТО. Глава Украины обосновал это тем, что без членства в НАТО его страна не сможет решить конфликт на Донбассе. При этом позже он заявил, что Альянс должен сам позвать Украину в НАТО, а просить этого она не намерена.

Хербст отметил, что ситуацию ухудшило то, что все эти слова были сказаны на фоне прошедшего саммита НАТО. Он сообщил, что политика насчёт вступления Украины, а также Грузии, в НАТО, была определена ещё 13 лет назад. Как указал Хербст, для этих стран дверь в НАТО открыта, однако пока что Альянс не готов работать над какими-либо шагами в этом направлении.

Недавно военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему Владимир Зеленский активно требует вступления Украины в НАТО. Он назвал его действия “отвлекающим маневром”.