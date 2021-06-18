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Украинский лидер Владимир Зеленский на каждом углу кричит, что возглавляемое ним государство готово к вступлению в НАТО. При этом он сам прекрасно видит, что на самом деле никакой готовности нет и близко. Устаревшее вооружение, деморализованная армия, которой до натовских стандартов дальше, чем до Луны, коррупционная власть, территориальный конфликт – все это опровергает заявления главы государства.

Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью изданию «Украина.ру» поясняет, что высказывания Зеленского – это всего лишь отвлекающий маневр. В стране накопилось огромное множество внутренних проблем, которые ни глава государства, ни правящая партия решить не в состоянии. Остается лишь одно – изображать борца за вступление в Североатлантический альянс.

На самом же деле Украина не готова не только войти в состав НАТО, но даже получить План действий, являющийся своеобразной дорожной картой. Эксперт отмечает, что даже обещания американского президента Джо Байдена и других политиков не значат ровным счетом ничего. Запад приближает Украину лишь для того, чтобы разместить на ее территории военные базы и крылатые ракеты. Проблемы же простых украинцев его совершенно не интересуют.

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