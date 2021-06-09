Украинские ВС в случае масштабного наступления за 24 часа одолеют ополчение ДНР и ЛНР, а потом попадут «в тупик» на российской границе. Такое заявление сделал представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он заявил, что после победы над самопровозглашенными республиками ВСУ столкнется с российской армией, с которой будет поочередно захватывать и освобождать «перекрестки». Это приведет к гибели большого количества военнослужащих, поэтому лучше избежать боевых действий и продолжать политико-дипломатические сражения.

С его мнением совершенно не согласились украинцы в социальных сетях. Они заявили, что во-первых, Арестович наконец признал давно известную истину, что на Донбассе российской армии нет. Во-вторых, он высказался слишком уж самоуверенно. Потому что Украина не в состоянии победить ополчение больше семи лет и за сутки она с ним точно не справится.

«Как дипломатично объяснить, что «мы получим люлей в течение суток, если рыпнемся», – написал один из украинских комментаторов.

«Вот зрада зрадна, а как же принятый Верховной радой документ, что мы уже семь лет с Россией воюем. Попутало уже этих лицемеров в собственной лжи», — поддержал его еще один пользователь.

Кроме того, комментаторы написали, что после выхода на границу РФ тупика никакого не будет. Россия просто высадит десант в Киев, а также нанесет удары с Крымского полуострова и с черниговского направления. После чего территория Украины значительно уменьшится.