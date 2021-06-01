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Большинство жителей России заявили о необходимости копить деньги на поддержку детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании «Сбербанк страхование жизни».

Как сообщается, о необходимости откладывать финансы на детей сообщили 59% опрошенных россиян. При этом в среднем было заявлено о необходимой сумме в размере 7,6 миллиона рублей. 66% опрошенных указали, что деньги нужны для оплаты образования детей.

57% россиян считают, что делать накопления нужно для того, чтобы купить детям квартиру. Ещё 42% копят на лечение детей. 24% респондентов копят финансы, чтобы у их детей имелись деньги, когда они вырастут.

Отмечается, что о необходимости копить деньги для детей заявили родители всех возрастов. А вот необходимые суммы были названы разными, в зависимости от города проживания.

Недавно россияне рассказали, по каким причинам больше не собираются заводить детей. Самой частой причиной стал недостаток денег.

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