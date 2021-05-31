В России большинство семей, которые имеют до двух детей, собираются этим ограничиться. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на опрос банка «Открытие».

Среди всех респондентов 36% женщин и 39% мужчин рассказали, что у них имеется один ребёнок. Двое детей есть у 33% женщин и 27% мужчин. 5% женщин и 4% мужчин заявили о наличии трёх или более детей в семье.

Нежелание рожать детей 23% женщин и 27% мужчин объяснили нехваткой денег. 16% женщин и 15% назвали причиной проблемы с жилплощадью. 10% женщин и 14% мужчин объяснили нежелание отсутствием отношений. Также причиной отказа от рождения детей стал дефицит времени – об этом рассказали 5% женщин и 8% мужчин.

Ещё одной причиной стало отсутствие материнского или отцовского инстинктов – об этом сообщили 4% женщин и 3% мужчин соответственно.

Недавно россияне рассказали о способах, при помощи которых справляются со стрессом. Самыми популярными способами стали общение и семьёй и друзьями, а также поедание сладостей.