читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые комплексы «Мурманск-БН», разработанные Россией, могут пройти испытания на американских истребителях пятого поколения F-35, пишет болгарский журналист Бойко Николов в издании Bulgarian Military. Он поясняет, что сейчас эти высокотехнологичные самолеты развернуты норвежскими ВВС неподалеку от границы с РФ.

Такое тестирование позволит подтвердить полное соответствие комплекса заявленным производителем характеристикам. Кроме того, оно покажет слабые стороны системы радиоэлектронной борьбы и поможет в случае необходимости усовершенствовать ее.

Автор публикации напоминает, что «Мурманск-БН» может глушить сигналы связи и навигации, наносить удары по важному электронному оборудованию. Атака комплекса на F-35 позволит заблокировать связь со спутниками и фактически ослепить истребитель. Благодаря этому его боеспособность сразу же опустится до нуля.

Вам может понравиться

ПМЭФ привёл к увеличению интереса к сайтам знакомств и общению

Специалисты отметили, что во время Петербургского международного экономического форума вырос интерес к мессенджерам и сайтам знакомств. Об этом рассказало издание РИА Новости. Как сообщается, общий трафик на мессенджеры вырос на
  • Анна
  • 08.06.2021
  • читать 1 минуту

Байден и Зеленский обсудили вопросы вступления Украины в НАТО и ситуацию в Донбассе

В понедельник состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Одной из главных тем беседы стало членство Киева в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Байден пригласил

Самый мощный авианосец ВМС США стал огромной “дырой” в бюджете Минобороны

Американский авианосец USS Gerald R. Ford вгоняет Пентагон в убытки, пишет издание 19FortyFive. Автор публикации сообщает, что этот боевой корабль постоянно создает проблемы, для устранения которых требуются все новые и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 июня – переменная облачность, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 июня – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 9 июня – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 9 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 9 июня – небольшая облачность, до 14 °C |