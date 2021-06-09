Новые комплексы «Мурманск-БН», разработанные Россией, могут пройти испытания на американских истребителях пятого поколения F-35, пишет болгарский журналист Бойко Николов в издании Bulgarian Military. Он поясняет, что сейчас эти высокотехнологичные самолеты развернуты норвежскими ВВС неподалеку от границы с РФ.

Такое тестирование позволит подтвердить полное соответствие комплекса заявленным производителем характеристикам. Кроме того, оно покажет слабые стороны системы радиоэлектронной борьбы и поможет в случае необходимости усовершенствовать ее.

Автор публикации напоминает, что «Мурманск-БН» может глушить сигналы связи и навигации, наносить удары по важному электронному оборудованию. Атака комплекса на F-35 позволит заблокировать связь со спутниками и фактически ослепить истребитель. Благодаря этому его боеспособность сразу же опустится до нуля.