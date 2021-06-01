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Боевики из состава вооруженных группировок не рискуют атаковать охраняемые российскими инструкторами колонны машин с гуманитарной помощью для населения. Об этом рассказали журналисты RT France, снявшие репортаж об обстановке в республике.

Репортер Антуан Клеро оценил ситуацию с безопасностью на шоссе, соединяющем Банги с городом Белоко, расположенным на границе с Камеруном. Наблюдения съемочной группы указывают на значительный вклад российских инструкторов в обеспечение безопасности на стратегически важной трассе.

Клеро заметил, что дорога, соединяющая Камерун со столицей ЦАР, чрезвычайно важна для процветания местной экономики, поэтому именно на нее нацелены атаки боевиков.

При этом бандиты не рискуют нападать на колонны грузовиков, передвигающиеся под охраной центральноафриканской армии (FACA) и их российских союзников.

Командир одного из подразделений FACA, дислоцированных на северо-западе республики, напомнил, что ранее радикалы полностью контролировали трассу, из-за чего движение по ней было практически парализовано. Но теперь, благодаря российским инструкторам, армия смогла вернуть транспортную артерию под свой контроль и движение возобновилось.

«С помощью наших русских братьев постоянно едут грузовики. Колонны сопровождаются очень корректно. Они собирают более 50 транспортных средств, организуют все этапы сопровождения от начала до конца», — подчеркнул собеседник RT France.

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