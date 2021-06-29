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Отсутствие в Китае боеспособной хоккейной команды является главным препятствием к тому, чтобы получить статус сверхдержавы. Именно так один из китайских пользователей Сети прокомментировал несколько странную публикацию в журнале Bloomberg.

В этой статье, перевод которой представлен порталом Discover24, говорится об успешном прохождении китайской хоккейной сборной квалификации на Олимпийские игры-2022. На этом турнире команда попала в «группу смерти» вместе с Германией, США и Канадой.

Авторы Bloomberg написали, что китайская олимпийская сборная вряд ли сумеет хорошо выступить не только в хоккее, но и в других видах спорта. Также они заметили, что лыжник Гу Айлин, который способен принести КНР золотую медаль, тренируется в Соединенных Штатах.

В своей странной публикации эксперты написали, что неэффективное выступление хоккейной сборной Китая станет главным препятствием для экономического подъема страны. Они пояснили, что перед КНР стоит «ужасный выбор» – не ехать на Олимпиаду вообще, либо проигрывать всем своим противникам на геополитической арене.

Эксперты видят спасение китайской хоккейной команды лишь в одном. Они напоминают, что руководство НХЛ пока еще не приняло решение об участии игроков Лиги в Олимпийских играх. Если они не поедут на турнир, то у Китая имеются призрачные шансы справиться с Канадой и США.

Китайских читателей очень позабавили подобные заявления. Они оставили множество комментариев, большинство из которых оказались откровенными насмешками над авторами.

Так, один из пользователей написал, что вполне можно заявить о неумении Соединенных Штатов играть в футбол. Отсутствие хорошей футбольной команды ведь тоже можно считать препятствием к мировому господству.

«Да, только хоккейная команда может сделать страну сверхдержавой, хахаха», – коротко заметил еще один читатель.

«У Китая есть ядерное оружие, он собирается стать страной с крупнейшей в мире экономикой, у него самая большая в мире действующая армия, но у него нет хоккейной команды мирового класса, так что «Извините, Китай не «сверхдержава», удачи в следующий раз!», примерно так же, но более развернуто высказался китайский пользователь.

Еще один пользователь заявил, что он лишил возможности стать супердержавой Бразилию, так как выиграл в карты у ее футбольной сборной.

«Очевидно, что стремление к мировому господству должно быть одобрено Канадой», – добавил читатель, прокомментировав заявление Bloomberg об НХЛ.

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