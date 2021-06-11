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Американский отставной генерал Бен Ходжес, ранее возглавлявший Вооруженные силы США в Европе, заявил, что Запад должен неуклонно расширять военное присутствие в Черном море. Он также отметил, что Россия по-прежнему проводит в регионе крупные учения, несмотря на сообщения главы военного ведомства РФ Сергея Шойгу об их завершении.

Ходжес принял участие в онлайн-конференции «Темные волны: игра сил в регионе Черного моря», на которой выступил с заявлением о необходимости усиления военного присутствия НАТО. По его словам, Запад должен чаще проводить такие учения, как Sea Breeze, чтобы снизить «давление России» на страны Черноморского региона.

Помимо этого, отставной генерал обратился к Тбилиси и Киеву с призывом быстрее проводить реформы во всех областях деятельности. Это, по мнению Ходжеса, должно привлечь внимание инвесторов к Украине и Грузии, а также повысит интерес к этим странам со стороны Германии, Франции, Италии и других стран НАТО.

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