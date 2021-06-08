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В понедельник состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Одной из главных тем беседы стало членство Киева в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Байден пригласил собеседника посетить Белый дом в июле текущего года.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что главы государств обсуждали ситуацию на Донбассе. Они уделили внимание периодическим эскалациям конфликта, которые якобы происходят из-за действий России.

Без казусов после телефонного разговора не обошлось. В первоначальной версии пресс-релиза говорилось, что Байден выразил поддержку Киеву по вопросу вступления в НАТО, однако позже эту часть документа подкорректировали. Выяснилось, что американский президент говорил лишь, что Альянс будет учитывать мнения Украины в ходе обсуждения стратегических важных вопросов.

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