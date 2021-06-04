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Западным спецслужбам, которые жаждут разгадать тайну российского гиперзвукового оружия, удалось подкупить трех российских специалистов работающих в этой сфере. Однако, благодаря слаженным и грамотным действиям контрразведки РФ, утечки стратегических важных данных не произошло.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что стремление США завладеть секретными технологиями вполне можно понять. Американцы отстают от России как минимум на 10 лет в области разработки гиперзвука. Своими силами получить работоспособные ракеты у них не получается.

Некоторые боеприпасы все же удалось разогнать до скорости в 5 чисел Маха (6000 км/ч), однако российские разработки летят в 4-5 раз быстрее. Шпионаж остается единственной надеждой США и поэтому они продолжают искать предателей в России.

Ничем хорошим для ученых, решивших подзаработать на продаже секретов, это не заканчивается. Так, из трех подкупленных россиян, которых задержала контрразведка, один умер от болезни, а двое остальных находятся в тюрьме и на свободу выйдут совсем нескоро.

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