Демонстрационная видеозапись, на которой Соединенные Штаты показали миру автономную пусковую установку во взаимодействии с РСЗО HIMARS, изображает силовой захват Курильских островов. Однако в реальной войне он вряд ли пройдет так же гладко, как на ролике, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Он отметил, что новейшая американская система пока не прошла испытания и не может быть принята на вооружение ВС США, так как не получила одобрения Минобороны и Конгресса. Однако это не имеет особого значения.

Видео вполне можно расценить как провокацию против России, считает Баранец. Но снимая его, американцы забыли об одной детали, которая не даст провернуть подобную военную операцию в реальном сражении. Все дело в том, что на вооружении РФ имеется «Мертвая рука» – система «Периметр», которая только и ждет, пока Соединенные Штаты решатся на показанные в ролике действия.

Сразу же после этого по территории США будут выпущены десятки межконтинентальных баллистических ракет, которые превратят страну в безжизненную ядерную пустыню.