Соединенные Штаты громко кричат о захвате Арктики, но при этом вынуждены арендовать ледоколы у карликовых стран, чтобы как минимум пробиться сквозь арктические льды, заявляет российский военных эксперт Виктор Баранец. Он с юмором расписывает сценарий развития событий в северном регионе.

Так, по словам специалиста, США запустит в Арктику свои «полтора ледокола», которые будут пробивать дорогу боевому кораблю. Сверху эту «компашку» прикроют истребители F-16, которые Соединенные Штаты совсем недавно разместили в Норвегии. Выглядеть это будет смешно, так как у России есть чем ответить на подобные визиты.

Своеобразную «делегацию» США, призванную организовать очередную провокацию, встретят истребители-бомбардировщики Су-34, способные уничтожать любые цели на море и в воздухе. Также в распоряжении РФ в Арктике имеются МиГ-31, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Потому «силовой захват» российской части северного региона завершится провалом даже не начавшись, уверен эксперт.

Повышенное внимание США к Арктике вполне понятно. Америка никогда не упустит возможность «сесть» на чужие природные ресурсы, что хорошо видно по ее действиям в Сирии. Как только она узнала о таянии льдов, под которым скрыты огромные запасы нефти, газа и золота, так сразу начала вопить на весь мир, что Россия «оккупировала» регион. Однако на самом деле РФ осваивает Арктику долгие годы, развивает инфраструктуру и усиливает военное присутствие. Поэтому она имеет полное право на владение большей частью этой территории и будет отстаивать его всеми возможными силами.