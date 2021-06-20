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Индонезия под давлением США отказалась от приобретения российских истребителей F-35 и совершила большую ошибку, уверены китайские эксперты издания Baijiahao. Они отмечают, что французский альтернативный вариант обошелся стране гораздо дороже.

Напомним, что недавно сообщалось о приобретении Индонезией истребителей Dassault Rafale, которые она
предпочла российским Су-35. Китайские эксперты считают, что этот выбор Джакарта сделала из-за американских угроз. США запугивают санкциями всех партнеров РФ и далеко не каждый из них способен противостоять столь мощному давлению.

Вполне вероятно, Индонезия располагала за свою сговорчивость получить на хороших условиях американские истребители пятого поколения F-35. Однако США совсем не планировали поставлять в Джакарту свои самолеты. Их целью было поссорить ее с Москвой.

Именно поэтому Индонезии прошлось удовлетвориться французскими Rafale, которые обойдутся ей в 8 миллиардов долларов. По словам китайских экспертов, на Су-35 Джакарта потратила бы гораздо меньше. Кроме того, была вполне реальная возможность получить российские истребители по бартеру, но теперь придется платить огромные деньги за весьма средние боевые самолеты.

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