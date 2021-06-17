После долгих раздумий Индонезия все-таки определилась с выбором истребителей для своих ВВС. И к большому сожалению для РФ, это оказались французские самолеты Rafale, а не российские Су-35.

Сразу несколько западных изданий написали, что в Индонезии тайно побывала министр обороны Франции Флоренс Парли. Слухи подтвердил начальник штаба ВВС страны Фаджар Прасетьо, который ранее заявлял о намерениях индонезийских властей купить 36 самолетов Rafale. По его словам, поставки начнутся уже в текущем году.

Помимо этого, Прасетьо сообщил о приобретении восьми истребителей F-15EX у Соединенных Штатов. Эта сделка должна быть полностью завершена на протяжении следующего года.

Напомним, что в 2018 году Индонезия заключила соглашение с Россией о приобретении 11 истребителей Су-35. Но с тех пор на российские самолеты не было выделено ни цента. Вполне вероятно, что отказ от Су-35 связан с давлением США. В последние годы они наказывают санкциями всех, кто предпринимает попытки купить оружие у РФ.