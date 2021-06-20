Крупнейший авианосец Великобритании HMS «Queen Elizabeth», который в настоящий момент принимает участие в самых масштабных учениях в Средиземном море за последнее десятилетие, сам подставился по удар России, считают эксперты китайского издания Baijiahao.

Авторы публикации поясняют, что после появления новостей о британских учениях российские силы активизировались в Ближневосточном регионе. Подтверждением этого является недавнее появление здесь дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые сперва приземлились на обновленном аэродроме авиабазы «Хмеймим» в Сирии, а затем пару дней облетали акваторию Средиземного моря, пугая своим появлением натовские базы и корабли.

По словам экспертов, публикация которых переведена порталом “ПолитРоссия”, только этих трех самолетов будет вполне достаточно, чтобы хорошенько надавить на Британию, если в этом возникнет необходимость. Кроме того, в Средиземном море находятся боевые корабли и подводные лодки российского флота.

Ту-22М3 используются Россией еще с советских времен, но это не помешает им разнести авианосную ударную группу Великобритании, если та попытается превратить учения в провокацию, подытожили китайские эксперты.