Авторы портала Avia.Pro рассказали об ответе России на провокационные натовские учения Baltops 2021. Они заявили, что РФ отправила по направлению к Гавайским островам несколько боевых кораблей и противолодочные самолеты Ту-142.

По мнению экспертов, Гавайи в качестве цели для российского флота были выбраны совсем неслучайно. Вполне вероятно, что корабли и самолеты намерены отрабатывать удары по крупной американской базе, расположенной на островах. Она, кстати, недавно использовалась для испытаний противоракет SM-6, завершившихся полным провалом.

Эксперты портала ссылаются на Телеграм-канал «Оперативная линия», который раскрывает некоторые подробности. Известно, что к Гавайским островам отправилась группировка кораблей Тихоокеанского флота. Практически одновременно с ними в небо с военного аэродрома Елизово поднялись самолеты Ту-142.

Несмотря на отсутствие официальных данных, можно предположить, что и корабли, и самолеты отрабатывали нанесение ударов по американской базе. Практически в то же самое время стратегические ракетоносцы ВКС были замечены в районе учений Baltops 2021, что подтверждает версию о симметричном ответе на провокационные маневры.