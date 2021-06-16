читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы портала Avia.Pro рассказали об ответе России на провокационные натовские учения Baltops 2021. Они заявили, что РФ отправила по направлению к Гавайским островам несколько боевых кораблей и противолодочные самолеты Ту-142.

По мнению экспертов, Гавайи в качестве цели для российского флота были выбраны совсем неслучайно. Вполне вероятно, что корабли и самолеты намерены отрабатывать удары по крупной американской базе, расположенной на островах. Она, кстати, недавно использовалась для испытаний противоракет SM-6, завершившихся полным провалом.

Эксперты портала ссылаются на Телеграм-канал «Оперативная линия», который раскрывает некоторые подробности. Известно, что к Гавайским островам отправилась группировка кораблей Тихоокеанского флота. Практически одновременно с ними в небо с военного аэродрома Елизово поднялись самолеты Ту-142.

Несмотря на отсутствие официальных данных, можно предположить, что и корабли, и самолеты отрабатывали нанесение ударов по американской базе. Практически в то же самое время стратегические ракетоносцы ВКС были замечены в районе учений Baltops 2021, что подтверждает версию о симметричном ответе на провокационные маневры.

Вам может понравиться

Байден заявил о возможном прогрессе в отношениях с Турцией

После переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом американский лидер Джо Байден назвал встречу плодотворной, а также анонсировал возможный прогресс между двумя странами, пишет польское издание Defence24. Авторы не скрывают своего

Итальянский эксперт восхитился российским истребителем МиГ-35

Сверхманевренность – то качество новейшего российского истребителя МиГ-35, которое позволит ему эффективно расправляться с самолетами четвертого и пятого поколений, выпускаемыми на Западе. Такой вывод сделал итальянский военный эксперт Маурисио Спарацин

Названа причина, по которой НАТО следует опасаться российских ракет класса “воздух-воздух” Р-27

Эксперт американского издания The National Interest Чарли Гао задался целью выяснить, почему при наличии мощных современных ракет Р-77, Россия продолжает использовать морально устаревшие Р-27. Для этого специалисту пришлось совершить небольшой
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 июня – небольшая облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 16 июня – небольшой дождь, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 июня – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 16 июня – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 16 июня – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 16 июня – небольшой дождь, до 25 °C |