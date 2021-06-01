Россия просто обязана проверить информацию о неудачном запуске американских противоракет SM-6, считает военный эксперт Виктор Баранец. Он подозревает, что США просто выдали дезинформацию перед встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, чтобы усыпить бдительность Москвы.

По мнению Баранца, проверить информацию несложно – для этого достаточно задействовать радиотехническую, космическую, радиоэлектронную разведку. Необходимо убедиться в том, что противоракеты действительно промахнулись по МБР.

США слишком часто задействуют дезинформацию для достижения своих целей, уверен эксперт. Поэтому ни в коем случае нельзя верить во все, что они говорят. Любые поступающие данные в обязательном порядке должны проверяться всеми имеющимися в распоряжении способами. Россия не должна давать Соединенным Штатам «прикидываться шлангом» и вводить себя в заблуждение.