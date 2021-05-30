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Соединенные Штаты провалили очередные испытания своей системы противоракетной обороны Aegis, сообщает Агентство по ПРО Пентагона. Речь идет о неудачном запуске ракет Standard Missile-6, состоявшемся 29 мая.

В ходе испытаний сперва была запущена баллистическая ракета. Главная цель теста заключалась в том, чтобы показать, как система Aegis обнаружит цель, возьмет ее на сопровождение и в конечном итоге собьет двумя противоракетами. Однако как раз с перехватом и возникли проблемы.

В настоящий момент военное ведомство выясняет, в чем кроется причина провальных испытаний. Эксперты проверяют буквально каждый этап тестов, чтобы найти проблему, создавшую помехи успешному запуску.

Напомним, что ракеты Standard Missile-6 разработаны на базе боеприпасов SM-2. Они, по уверению Агентства по ПРО, способны выполнять функции как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

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