Британская авианосная ударная группа, возглавляемая кораблем Queen Elizabeth с истребителями F-35 на борту, приняла активное участие в учениях Североатлантического альянса Steadfast Defender.

Маневры стартовали у португальских берегов, а закончить их НАТО планирует в акватории Черного моря. По словам английского политолога Стивена Брауна, участие в столь крупном мероприятии должно явить миру возродившийся Королевский флот, способный взять под свой контроль весь Мировой океан.

По словам Брауна, Великобритания стремится вновь вернуться на лидирующие позиции в Североатлантическом альянсе. Возрождение мощного флота является первым сигналом к этому. Он особенно важен из-за «российской агрессии», которая проявляется в отношении Украины. Поэтому в Черном море Королевский флот намеревается продемонстрировать солидарность с Киевом и готовность оказать ему любую посильную помощь.