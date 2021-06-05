После того как США и Россия наметили дату встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина, Москва получила выигрышную карту, уверен советник украинской ОП Алексей Арестович.

По его словам, РФ вытребовала продолжение строительства газопровода «Северный поток-2», который теперь уже однозначно будет введен в эксплуатацию. Также она открыто поддерживает Беларусь и занимается арестами оппозиционеров на своей территории.

Арестович отмечает, что со своей «золотой картой» Россия теперь может делает практически все, что угодно. Даже если она вдруг надумает нанести ядерный удар по Европе, Вашингтон не сможет никак ей противодействовать. По той простой причине, что это Брюсселю и Вашингтону нужна лояльность Путина, а не наоборот.

Представитель украинской делегации в ТКГ также заявил, что главная цель встречи для российского президента – это сдача Украины Вашингтоном. Арестович уверен, что Байден на этот шаг не пойдет, так как он может привести к испорченной репутации Соединенных Штатов.