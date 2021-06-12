Анналена Бербок, являющаяся сопредседателем партии “Зеленые” в Германии, набрала 678 голосов делегатов во время онлайн-съезда партии.

Всего, как отмечается, участвовало 688 делегатов. Таким образом, Бербок получила 98,5% всех голосов, и будет являться кандидатом на пост канцлера Германии. Трансляция съезда велась немецкими телеканалами.

26 сентября состоятся выборы в бундестаг, и если партия «Зеленые» сможет набрать большинство голосов среди всех партий, они смогут выдвинуть главу правительства. Как отмечается, партия в первый раз выдвинула кандидата на пост главы кабмина.

При этом в последнее время популярность Бербок в ФРГ снижается. В настоящее время за неё готовы проголосовать 16%, при этом месяц назад у неё было на 12% голосов больше.

Ранее мы сообщали, что Анналена Бербок собирается разорвать отношения с Россией, если станет канцлером Германии. Они является противницей строительства газопровода “Северный поток-2”.