Россия столкнется с серьезными проблемами, если выборы канцлера в Германии выиграет Анналена Бербок. Она неоднократно отмечалась антироссийскими заявлениями и является рьяной противницей газопровода «Северный поток-2», рассказал политолог Александр Рар.

Эксперт напомнил, что Бербок много раз заявляла, что строительство газопровода идет вразрез с теми санкциями, которые Европа ввела в отношении России. Поэтому его необходимо немедленно остановить.

Рар также считает, что в случае своей победы глава партии «Зеленые» разорвет все отношения с Россией. Они вполне могут скатиться до такого же состояния, как и нынешние связи РФ и Британии. То есть, никакого конструктива не станет вообще, останутся лишь санкции и взаимные дрязги.

По мнению политолога, остановить «Северный поток-2» Бербок уже точно не удастся. Но она все же сможет создать России целый ряд серьезных проблем.